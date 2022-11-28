Во Владимире к открытию готовятся два горнолыжных спуска

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Уже в ближайшее время у владимирцев появятся сразу два места для катания на ватрушках, лыжах и сноубордах - на Студеной горе у стадиона "Торпедо" и в Сновицах.

В выходные губернатор встретился с инвесторами, которые реализуют эти проекты и удостоверился, что работы идут к своему логическому завершению.

- Необходимое оборудование, инвентарь для пункта проката уже есть. Трассу на Студеной горе опробуют в тестовом режиме в ближайшие пару недель, потом она будет работать постоянно. Вплотную к ней зальют просторный каток. Второй объект – склон на горе у села Сновицы. Здесь существует потенциал оборудовать несколько спусков разной сложности. Этой зимой должна заработать первая трасса. У инвестора большие планы по развитию территории между Сновицы и Веризино под всесезонный спортивный кластер, - сообщил Александр Авдеев в социальных сетях.