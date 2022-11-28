Сборная Владимирской области завоевала "бронзу" на международном турнире по керлингу

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В Муроме завершился Международный турнир по кёрлингу «Murom Classic 2022».

Россию на турнире представляли несколько национальных команд, сборные команды Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской, Самарской и Владимирской областей. Впервые в нашей стране выступали сборные Кении и Нигерии, а также интернациональная команда Россия/Беларусь.

Как сообщает областная администрация, команда Владимирской области стала бронзовым призёром турнира.

«Наша команда выступила очень достойно, – рассказала скип нашей сборной Маргарита Фомина, трёхкратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. – На соревнованиях собрались лучшие команды и сильнейшие спортсмены, конкуренция и уровень игры были очень высокими. Мы играли ровно, уверенно и показали хороший результат».