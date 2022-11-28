Владимирская делегация привезла в Докучаевск гуманитарный груз

Фото АВО.

Двое вице-губернаторов Владимирской области приехали с рабочим визитом в подшефный Докучаевск, располагающийся на территории ДНР. Дмитрий Лызлов и Сергей Волков в частности привезли очередной гуманитарный груз. В его состав вошли матрасы для детского сада, медицинское оборудование, учебники для школ и техникумов, госсимволика РФ.

Кроме того, власти региона пообщались с сместными властями, актуализировав потребности подшефной территории. Выяснили, что нужны те, кто поможет с восстановительными работами на многоквартирных домах, в детском саду, школе, пожарной части и на других объектах. Также Лызлов и Волков пообщались с владимирскими врачами и специалистами аварийной бригады, которые работают в Докучаевске.

Также вице-губернаторы поучаствовали в культурных мероприятиях. В центральной библиотеке владимирские гости встретились с активистами города. А после – в Центре культуры и досуга им. А.С. Пушкина приветствовали участников молодёжного концерта-фестиваля «Искорка Божия – 2022».