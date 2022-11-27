Ковровчане пожаловались на затопленный подвал на улице Маршала Устинова

. Фото: Николай ХИЖНЯК

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратура Ковровского района провела проверку по многочисленным жалобам жителей дома №9 по улице Маршала Устинова, которые рассказали о постоянных затоплениях в подвале их дома.

В ходе проверки информация подтвердилась. Установлено, что еще в 2021 году горадминистрация Коврова разработала проект и смету на строительство автомобильной дороги и ливневой канализации а улице Маршала Устинова от улицы Строителей до улицы Еловой, но до сих пор деньги на это не выделены и работы не начались.

В связи с этим прокуратура обратилась в Ковровский городской суд с иском к мэрии, потребовав выделить средства и начать строительство. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.