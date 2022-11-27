Во Владимирской области температура опустится до -15 градусов

. Фото: Павел КЛОКОВ

Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторигу окружающей среды, ночью 29 ноября температура воздуха во Владимирской области будет колебаться в пределах от -7 до -12 градусов по Цельсию, в то время как днем эти значения составят от -5 до -10 градусов. При этом ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица, осадков не ожидается.

А в ночь на 30 ноября столбики термометров опустятся до значений от -10 до -15 градусов по Цельсию. Ночью холод сохранится на уровне между -6 до -11 градусов. Ветер все еще будет дуть с востока со скорость 2-7 метров в секунду. Гололедица сохранится, осадков также не ожидается.