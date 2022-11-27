В Петушках горожанка незаконно получила участок под строительство дома

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой Петушинского района проверки исполнения администрацией райцентра земельного законодательства вскрылось серьезное нарушение.

Было установлено, что в 2021 году местная жительница обратилась в мэрию с заявлением, в котором просила согласовать схему участка земли и без торгов передать ей в аренду землю для строительства жилого дома с подсобным хозяйством.

Согласно кадастровому плану из предоставленной схемы, на участке других объектов не имелось, и администрация «дала добро», предоставив ей землю в аренду на 20 лет.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что на согласованной земле частично стоит жилой дом, и оснований согласовать участок у властей города не имелось. Согласование было проведено ввиду того, что женщина предоставила заведомо подложные документы. В итоге ущерб городу от необоснованного предоставления земли составил 400 тысяч рублей.

Материалы проверки были направлены в полицию, следователи которой на днях возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование находится на контроле прокуратуры.