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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 8:04

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 24 заражения коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 27 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке Владимир с семью заражениями, на втором месте Ковровский и Гусь-Хрустальный районы с тремя случаями в каждом, в Муромском и Вязниковском районах по два случая, в Петушинском, Кольчугинском, Судогодском, Собинском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах по одному случаю.

В других муниципалитетах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 177540 случаев заражения коронавирусом.