Гуманитарный груз из Владимирской области прибыл в подшефный Докучаевск

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, накануне в подшефный Владимирской области город Докучаевск Донецкой Народной Республики прибыл очередной гуманитарный груз.

В его составе зимние комплекты одежды, спальники, термобелье, газовые баллоны, топливные брикеты, а также медикаменты, учебники для школ, чай, кофе и другие продукты, шины для УАЗов и прочее. В общей сложности в Докучаевск прибыло 5 тонн груза, сфромированного буквально за сутки по заявкам подшефных подразделений.

Также представители Владимирской области на месте обсудили с руководством Докучаевска планы по восстановлению города на будущий год. Планируется отремонтировать дороги, сети водоснабжения и социальную инфраструктуру.