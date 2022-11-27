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НовостиОбщество27 ноября 2022 6:19

Во Владимире семьи мобилизованных смогут бесплатно ходить на каток и в бассейн

Список соответствующих учреждений на территории областного центра уже утвержден
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация Владимирской области, отныне семьи мобилизованных владимирцев смогут посещать бесплатно ледовые катки и бассейны.

Перечень этих спортивных объектов исчерпывающий:

ледовый комплекс «Владимир»

- каток «Молодёжный» на улице Мира

- каток на стадионе «Лыбедь»

- каток на бульваре Пушкина

- бассейн в «Городском центре здоровья»

Чтобы воспользоваться своим правом, людям достаточно предоставить справку из военкомата или ее копию, а также паспорт или другое удостоверение личности.