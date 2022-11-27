Во Владимире семьи мобилизованных смогут бесплатно ходить на каток и в бассейн

Фото: администрация города Владимира
Как сообщает администрация Владимирской области, отныне семьи мобилизованных владимирцев смогут посещать бесплатно ледовые катки и бассейны.
Перечень этих спортивных объектов исчерпывающий:
ледовый комплекс «Владимир»
- каток «Молодёжный» на улице Мира
- каток на стадионе «Лыбедь»
- каток на бульваре Пушкина
- бассейн в «Городском центре здоровья»
Чтобы воспользоваться своим правом, людям достаточно предоставить справку из военкомата или ее копию, а также паспорт или другое удостоверение личности.