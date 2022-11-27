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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:53

Суздаль с рабочим визитом посетил полпред Президента России Игорь Щеголев

Он встретился с главой региона Александром Авдеевым
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Владимирской области

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев 26 ноября посетил Суздаль с рабочим визитом.

Вместе с губернатором Александром Авдеевым высокий гость осмотрел интерьеры Суздальского кремля и Собора Рождества Пресвятой Богородицы, ознакомился с ходом реставрации в «Колокольне с домовой церковью», являющейся памятником архитектуры, а также побывал на выставке «Сокровища Владимиро-Суздальского музея-заповедника» в Крестовой палате. После этого состоялось заседание по вопросам дальнейшего развития музея.

Александр Авдеев рассказал, что в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля уже закуплены автобусы для доставки туристов, а также готовится событийный календарь. Кроме того, он напомнил о планах расширить дорогу от Владимира до Суздаля.