В Собинском районе сгорел дотла легковой автомобиль

Фото: Собинский пожарно-спасательный гарнизон

Как сообщает Собинский пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС Росси по Владимирской области, диспетчеры пожарной охраны в 20.30 получили информацию о горящей легковушке на улице Набережная.

Прибывшие на место подразделения пожарных обнаружили горящий автомобиль «Ниссан». Сотрудники МЧС немедленно приступили к тушению, но на тот момент машина была полностью охвачена огнем и в итоге выгорела практически полностью.

Тем не менее, потребовалось всего лишь несколько минут на ликвидацию пожара. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.