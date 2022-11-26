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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 13:50

В Собинском районе сгорел дотла легковой автомобиль

Происшествие случилось вечером 25 ноября в городе Лакинске
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Собинский пожарно-спасательный гарнизон

Фото: Собинский пожарно-спасательный гарнизон

Как сообщает Собинский пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС Росси по Владимирской области, диспетчеры пожарной охраны в 20.30 получили информацию о горящей легковушке на улице Набережная.

Прибывшие на место подразделения пожарных обнаружили горящий автомобиль «Ниссан». Сотрудники МЧС немедленно приступили к тушению, но на тот момент машина была полностью охвачена огнем и в итоге выгорела практически полностью.

Тем не менее, потребовалось всего лишь несколько минут на ликвидацию пожара. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.