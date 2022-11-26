Экс-замглавы администрации Петушинского района Безлепкин выпущен из СИЗО

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, в Петушинский районный суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Петушинского района по социальной политике Александра Безлепкина, обвиняемого в получении взятки от предпринимателя.

По версии следствия, Безлепкин договорился с бизнесменом о помощи в заключении муниципального контракта с директорами образовательных учреждений на поставку продуктов.

Пока велось следствие, экс-чиновник находился в следственном изоляторе, однако 25 ноября суд избрал ему более мягкую меру пресечения, изменив ее с содержания под стражей на запрет определенных действий. Александра Безлепкина освободили в зале суда.