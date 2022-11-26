Во Владимире прокуроры поговорили с владельцами магазинов на тему уборки снега

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 25 ноября заместитель городского прокурора Владимира провел встречу с владельцами всех сетевых магазинов, действующих на территории города. Также в мероприятии приняли участие представители Государственной инспекции административно-технического надзора Владимирской области и горадминистрации.

До собравшихся довели результаты прокурорских проверок, а также рассказали об ответственности за плохое содержание прилегающих к магазинам территорий. После этого представители государственных органов ответили на вопросы владельцев торговых точек.

Такие же встречи на днях были проведены с руководителями действующих во Владимире управляющих компаний. Главными вопросами на повестке стояли вопросы уборки снега как с крыш, так и с козырьков многоквартирных домов и оперативное реагирование в случаях, когда погода меняется.

Кстати, по результатам проверок руководителям управляющих компаний, дорожных служб и местных муниципальных органов прокуроры внесли уже 47 актов реагирования.