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НовостиОбщество26 ноября 2022 9:40

Во Владимире прокуроры поговорили с владельцами магазинов на тему уборки снега

Такие же встречи провели с руководителями управляющих компаний
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 25 ноября заместитель городского прокурора Владимира провел встречу с владельцами всех сетевых магазинов, действующих на территории города. Также в мероприятии приняли участие представители Государственной инспекции административно-технического надзора Владимирской области и горадминистрации.

До собравшихся довели результаты прокурорских проверок, а также рассказали об ответственности за плохое содержание прилегающих к магазинам территорий. После этого представители государственных органов ответили на вопросы владельцев торговых точек.

Такие же встречи на днях были проведены с руководителями действующих во Владимире управляющих компаний. Главными вопросами на повестке стояли вопросы уборки снега как с крыш, так и с козырьков многоквартирных домов и оперативное реагирование в случаях, когда погода меняется.

Кстати, по результатам проверок руководителям управляющих компаний, дорожных служб и местных муниципальных органов прокуроры внесли уже 47 актов реагирования.