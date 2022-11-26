Во Владимирской области за сутки подтверждено 29 заражений коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на всей территории региона зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, из них 10 во Владимире. На втором месте в суточной сводке Ковровский район с четырьмя заразившимися, на третьем Камешковский район с тремя новыми случаями.

В Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах подтверждено по два новых случая, в Муромском, Петушинском, Александровском, Собинском, Киржачском, Вязниковском районах и в Радужном по одному.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 177506 случаев заражения коронавирусной инфекцией.