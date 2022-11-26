В Коврове местный житель обвиняется в смертельном избиении подруги

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в отношении 46-летнего ковровчанина возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья человеку, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следователей, нетрезвый мужчина пришел домой и застал подругу в пьяном виде. На этой почве между ними случился конфликт, в результате которого ковровчанин вышел из себя и нанес женщине множество ударов по голове и телу, от которых 45-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На время следствия мужчину отправили под арест. Расследование уголовного дела продолжается. Сам мужчина вину признал и в совершенном поступке раскаялся.