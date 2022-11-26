В Гусь-Хрустальном районе один человек погиб в ДТП с «Лексусом» и грузовиком

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.20 на 349 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» у деревни Бабино неустановленный водитель автомобиля «Лексус», ехавший со стороны Владимира в сторону Гусь-Хрустального, превышая скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «МАН». За рулем грузовика находился 35-летний водитель из Нижегородской области.

Удар оказался настолько сильным, что «Лексус» загорелся, на тушение прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области. В результате автомобиль сгорел дотла.

К сожалению, водитель «Лексуса» погиб, его личность в настоящее время устанавливается. Водитель грузовика получил травмы, но они оказались не тяжелыми – прибывшая бригада «скорой помощи» оказала ему медицинскую помощь на месте.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте аварии работали 16 сотрудников экстренных служб на четырех машинах.