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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 13:28

Во Владимире сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиентки и попал в ДТП

Сам мужчина впоследствии признался, что захотел покататься
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 22 ноября в полицию городского главка полиции Владимира обратилась жительница Судогды. Женщина рассказала, что оставила свой автомобиль «Иран Хордо» в одной из автомастерских областного центра, но когда вернулась наследующий день, легковушку на месте не обнаружила.

Полицейские вскоре раскрыли это преступление, в котором был заподозрен 36-летний сотрудник автосервиса.

Мужчина был задержан и признался в совершении преступления. Он признался, что накануне принял спиртное и решил покататься на чужой машине. Однако нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в дерево, после чего сбежал с места ДТП.

В настоящее время по факту угона дознаватели полиции возбудили уголовное дело. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.