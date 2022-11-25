В Муроме крышу многоквартирного памятника архитектуры оставили без ремонта

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, нарушение вскрылось в работе областного Фонда капремонта и ВНПАО «Владимирреставрация», с которым фонд заключил 10 августа минувшего года договор на капремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

В ходе проведенной Муромской городской прокуратурой проверки было установлено, что многоквартирный дом №39 по улице Коммунистическая имеет статус объекта культурного наследия, и его крышу должны были капитально отремонтировать, срок работ был определен до 31 мая текущего года. Однако Фонд капремонта и «Владимирреставрация» ремонт не провели, и заключили в нарушение закона дополнительное соглашение о приостановке работы на объекте.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Октябрьский районный суд Владимира, который 18 ноября удовлетворил требование надзорного ведомства, обязав ответчиков провести ремонт.

Фактическое исполнение работ находится на контроле Муромской городской прокуратуры.