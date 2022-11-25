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НовостиЭкономика25 ноября 2022 12:09

Во Владимирском инвестиционном конгрессе примут участие делегации из Египта и Гвинеи

Кроме того, прибудут представители 19 регионов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

В этом году Владимирский инвестиционный конгресс вновь приобрёл статус международного. Своё участие в форуме уже подтвердили посольства Республики Египет, Гвинейской Республики и Эритреи, при этом количество международных участников может увеличиться.

Кроме того, прибудут представители 19 регионов: Москвы, Архангельской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, Пермского края и Чувашской Республики.

Во Владимирском инвестиционном конгрессе примут участие представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, бизнес-структур, банковского сектора, науки, фарминдустрии, туриндустрии, различных общественных и некоммерческих организаций, дизайнерского сообщества.

В рамках ВИК-2022 планируется подписать соглашения о сотрудничестве администрации области с крупными компаниями и фондами федерального уровня, вузами и банковскими структурами. Среди них – ГК «Ростех», инновационный центр «Сколково».

Напомним, Владимирский инвестиционный конгресс состоится с 1 по 3 декабря в Суздале.