Во Владимирском инвестиционном конгрессе примут участие делегации из Египта и Гвинеи

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В этом году Владимирский инвестиционный конгресс вновь приобрёл статус международного. Своё участие в форуме уже подтвердили посольства Республики Египет, Гвинейской Республики и Эритреи, при этом количество международных участников может увеличиться.

Кроме того, прибудут представители 19 регионов: Москвы, Архангельской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, Пермского края и Чувашской Республики.

Во Владимирском инвестиционном конгрессе примут участие представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, бизнес-структур, банковского сектора, науки, фарминдустрии, туриндустрии, различных общественных и некоммерческих организаций, дизайнерского сообщества.

В рамках ВИК-2022 планируется подписать соглашения о сотрудничестве администрации области с крупными компаниями и фондами федерального уровня, вузами и банковскими структурами. Среди них – ГК «Ростех», инновационный центр «Сколково».

Напомним, Владимирский инвестиционный конгресс состоится с 1 по 3 декабря в Суздале.