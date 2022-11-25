Во Владимире возбуждено уголовное дело на строителей дома на улице Северная

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра следит за строительством 18-этажного многоквартирного дома по улице Северная, 2 «а». В рамках этого строительства фирма-застройщик ООО «Капитал-Строй» привлекло деньги дольщиков.

Согласно условиям договоров долевого участия, дом должны были построить к концу 2022 года, однако проверка, проведенная прокуратурой, обнаружила факты злоупотребления со стороны руководства организации должностными полномочиями. В итоге это привело к ухудшению финансового положения компании и, как следствие, к угрозе срыва завершения строительства.

Материалы были переданы следователям регионального главка полиции, которые возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление руководителем коммерческой организации полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Расследование уголовного дела, а также ввод строящегося дома в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры Владимира.