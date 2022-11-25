За десять месяцев во Владимирской области ввели больше миллиона квадратных метров жилья

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Врио заместителя губернатора Сергей Волков провёл совещание по вопросам жилищного строительства во Владимирской области .

По итогам 10 месяцев текущего года в области достигнут исторический максимум объёмов жилищного строительства: введено более миллиона квадратных метров жилья, это 6115 новых квартир.

- Темпы строительства жилья увеличены по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 54,8 процента. Установленные плановые показатели по объёму введённого жилья выполнены на территории 70 процентов муниципальных образований. По региону в целом показатель объёма жилищного строительства перевыполнен на 32 процента, – сообщил и.о. директора департамента архитектуры и строительства Сергей Дмитриев.