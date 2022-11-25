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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:57

Во Владимире официально запрещен выход на лед

Это сделано в целях безопасности жителей и гостей города
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с постановлением от 24 ноября текущего года №6217 в целях безопасности запрещен выход людей и выезд техники на лед на водоемах, расположенных в границах областного центра.

В мэрии добавили, что за нарушение запрета виновных будут штрафовать. Напомним — за нарушение правил безопасности на водных объектах во Владимирской области для граждан предусмотрен штраф в размере от 800 до 4000 рублей. Выходить на ледяную корочку опасно до тех пор, пока ее толщина не составит как минимум 8-10 сантиметров. К сожалению, один трагический случай с провалившимся под лед человеком в регионе случился на днях. В Гороховецком районе на озере Красный яр погиб 62-летний рыбак.