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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:13

Во Владимирской области в ближайшие два года построят 6 новых школ

На их строительство в целом выделено порядка 4,5 миллиардов рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно размещенному на официальном сайте администрации Владимирской области проекту бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, в регионе в ближайшие два года должны возвести в общей сложности шесть школ общим количеством мест в 4490.

Так, в 2023 году запланировано строительство школы в Петушинском районе в городе покров на улице Больничный проезд. Это учебное заведение сможет вместить 110 учеников.

Еще одна школа на 350 мест будет построена в Гусь-Хрустальном. Школа на 500 мест появится в этом же году в Вязниках, а также в селе Сновицы Суздальского района, где учебное заведение вместит 240 учеников.

В 2024 году построят еще два образовательных учреждения. Первое появится во Владимире в микрорайоне Сновицы-Веризино и будет рассчитано на 1100 мест. Вторую школу возведут в Суздале в районе бульвара Всполье, здесь смогут учиться 1200 учеников.