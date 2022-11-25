В Гусь-Хрустальном мужчина обманул соседку при продаже стройматериалов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества и по факту кражи. Фигурантом по нему проходит 38-летний житель Гусь-Хрустального района.

По версии следователей, в июле нынешнего года гусевчанин договорился с соседкой о продаже ей строительных материалов по дешевой цене, но когда женщина перевела соседу деньги, тот никаких стройматериалов ей не передал.

Также мужчина обвиняется в краже шкатулки с деньгами, которая лежала в доме его знакомых, где гусевчанин проводил строительные работы.

Общая сумма ущерба составила 58 тысяч рублей.

Подозреваемого на территории района задержали сотрудники уголовного розыска, в преступлениях он сознался, однако уточнил, что деньги успел потратить.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.