В Вязниках осудят водителя, сбившего пешехода в центре города

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Вязниковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения правил дорожного движения водителем, повлекшего смерть человека.

По версии следователей, августовским вечером водитель автомобиля, ехавший по освещенной улице Ленина превысил скорость, отвлекся на телефон и не заметил пешехода, который переходил улицу по «зебре».

В результате мужчина был сбит и получил серьезные травмы, от которых пострадавший впоследствии скончался на месте происшествия.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.