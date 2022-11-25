В Суздале открылся один из первых Центров общения старшего поколения

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20 октября в здании клиентской службы ПФР в городе Суздале состоялось торжественное открытие Центра общения старшего поколения - одного из первых в России.

За первый месяц в новом Центре состоялись мастер-классы по активному долголетию и компьютерной грамотности, прошли лекции по правовым и социальным вопросам и адвокатской практике, гости побывали на первых занятиях о современных смартфонах и гаджетах. В рамках работы Театральной студии, открытой при Центре, пенсионерам показали мини-спектакль «Вертинский». Также был дан старт тематическим урокам. Пенсионерам уже рассказали, какие возможности существуют сегодня для получения различных государственных услуг через интернет. Также прошла интерактивная лекция о способах дистанционной кибербезопасности.

Посетители центра говорят, что здесь созданы условия для дружеского общения пенсионеров, занятий по интересам, проведения совместных мероприятий, встреч с интересными людьми.