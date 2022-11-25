Мошенники пугают владимирцев утечкой персональных данных из банков

фото предоставлено владимирским отделением Банка России

Владимирцев предупреждают о новых схемах мошенничества. Телефонные мошенники сообщают о якобы массовой утечке персональных данных из банков. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они рассказывают, что будто бы по поручению Банка России на нарушителей завели уголовное дело.

Мошенник звонит человеку и сообщает, что среди скомпрометированных данных могут быть и его сведения. Он предлагает свериться с базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего. Далее звонящий спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, данные карты, в том числе трехзначный код на её оборотной стороне. Мошенник также просит сообщить паспортные данные. По его словам, данные нужны для проверки – есть ли они в слитых базах или нет.

Часто для убедительности лжеполицейский называет свои имя и фамилию, должность, табельный номер и даже предлагает записать его. Он может прислать поддельные фото удостоверения и скан «поручения на начало розыскных действий» с подписями и печатями. Но все эти данные и документы поддельные. Если человек попадется на эти уловки и сообщит секретную информацию о своих картах, мошенники украдут с них деньги. Банк в этом случае ничего не компенсирует. А зная ваши паспортные данные, аферисты могут попытаться оформить на вас кредиты и займы.

Владимирское отделение Банка России напоминает: ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковских карт.