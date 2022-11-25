Во Владимирской области 25 ноября коронавирус подтвержден у 26 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 25 ноября лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

8 случаев во Владимире, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Юрьев-Польском, по 2 заболевших в Ковровском, Петушинском и Александровском районах, по 1 случаю в Муромском, Кольчугинском, Судогодском, Гороховецком и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177477 случаев заболевания (49301 сл. в г. Владимире, 19186 сл. в Муромском, 20960 сл. в Ковровском, 6319 сл. в Петушинском, 8583 сл. в Кольчугинском, 10897 сл. в Александровском, 7203 сл. в Юрьев-Польском, 15715 сл. в Гусь-Хрустальном, 1730 сл. в Судогодском, 3557 сл. в Собинском, 1939 сл. в г. Радужный, 5779 сл. в Киржачском, 4035 сл. в Камешковском, 3266 сл. в Гороховецком, 4540 сл. в Меленковском, 6002 сл. в Вязниковском, 6171 сл. в Суздальском, 2294 сл. в Селивановском).