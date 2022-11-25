Житель Гусь-Хрустального накопил долг по алиментам более 420 тысяч рублей

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Судебными приставами Гусь-Хрустального района взыскана крупная сумма алиментной задолженности с 51-летнего местного жителя.

По решению суда мужчина был обязан выплачивать 1/4 от ежемесячного дохода на содержание дочери. Ребенок после развода родителей остался жить с матерью, а родной отец в течение четырёх лет уклонялся от оказания материальной помощи. Кроме этого, гусевчанин не имел официального трудоустройства. В итоге, когда его дочери исполнилось 18 лет, задолженность по алиментам превысила 420 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что в собственности у мужчины есть 2-комнатная квартира. Ему запретили совершать сделки с недвижимостью. После этого отец девочки образумился, устроился на местный стекольный завод. Алименты стали списывать с его зарплаты.

На сегодняшний день мужчина полностью погасил долг. Также ему пришлось заплатить около 30 тысяч рублей исполнительского сбора, чего можно было бы избежать, заплати он долг своевременно.