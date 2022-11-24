Во Владимирской области 24 ноября коронавирус подтвержден у 24 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 ноября лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, по 3 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 случая в Камешковском и Суздальском районах, по 1 заболевшему в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском, Вязниковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177451 случай заболевания (49293 сл. в г. Владимире, 19185 сл. в Муромском, 20958 сл. в Ковровском, 6317 сл. в Петушинском, 8582 сл. в Кольчугинском, 10895 сл. в Александровском, 7200 сл. в Юрьев-Польском, 15711 сл. в Гусь-Хрустальном, 1729 сл. в Судогодском, 3557 сл. в Собинском, 1939 сл. в г. Радужный, 5779 сл. в Киржачском, 4035 сл. в Камешковском, 3265 сл. в Гороховецком, 4539 сл. в Меленковском, 6002 сл. в Вязниковском, 6171 сл. в Суздальском, 2294 сл. в Селивановском).