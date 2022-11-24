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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:40

Ремонт Павловского моста идет с опережением графика

Работы должны завершиться в следующем году
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Работы по ремонту Павловского моста идут полным ходом. Уже открыта правая сторона, по которой пустили транспорт.

Как сообщила глава администрации Коврова Елена Фомина в эфире телеканала "Губерния-33", подрядчик еще ни разу не подводил, работает с опережением графика на месяц.

- Подрядчик начал демонтаж асфальтобетонного покрытия, дорожной одежды на тротуаре. Здесь мы держим ситуацию на контроле. Срок окончания работ — до 30 ноября 2023 года. Подрядчик нас ни разу не подвел, работает с опережением, поэтому у нас есть надежды на то, что этот объект, возможно, откроется чуть раньше срока истечения муниципального контракта, - отметила Елена Фомина. .