Ремонт Павловского моста идет с опережением графика

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Работы по ремонту Павловского моста идут полным ходом. Уже открыта правая сторона, по которой пустили транспорт.

Как сообщила глава администрации Коврова Елена Фомина в эфире телеканала "Губерния-33", подрядчик еще ни разу не подводил, работает с опережением графика на месяц.

- Подрядчик начал демонтаж асфальтобетонного покрытия, дорожной одежды на тротуаре. Здесь мы держим ситуацию на контроле. Срок окончания работ — до 30 ноября 2023 года. Подрядчик нас ни разу не подвел, работает с опережением, поэтому у нас есть надежды на то, что этот объект, возможно, откроется чуть раньше срока истечения муниципального контракта, - отметила Елена Фомина. .