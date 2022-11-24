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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:31

Владимирцы решили оставить рождественскую ярмарку на Соборной площади

Голосование завершено
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Вечером 24 ноября городская администрация завершила голосование, которое касалось рождественской ярмарки и массовых гуляний во Владимире. Длилось оно всего сутки. В голосовании приняли участие 4222 человека.

Основная "битва" развернулась между двумя вариантами: оставить все, как было в прошлые годы (с рождественской ярмаркой и широкими гуляниями) и сделать рождественскую ярмарку, но без массового празднования.

С перевесом всего в 6 голосов победил второй вариант. А это значит, что традиционной рождественской ярмарке, которая появилась еще при губернаторе Светлане Орловой, быть. Также обещают провести бесплатные интерактивные программы для детей в парках и на Соборной площади.