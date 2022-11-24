Прокуратура считает незаконным увеличение мощности мусоросортировки во Владимире

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Владимирской области провела проверку по обращению местных жителей о законности возможной реконструкции мусороперегрузочной станции во Владимире.

Установлено, что реконструкция подобных объектов осуществляются в соответствии с инвестиционной программой, которая разрабатывается на основании территориальной схемы. При этом закон прямо запрещает включение в такую программу мероприятий, не предусмотренных территориальной схемой обращения с отходами.

Распоряжением департамента природопользования и охраны окружающей среды области утверждена инвестиционная программа, предусматривающая увеличение мощности действующего предприятия до 100 тысяч тонн обработанных отходов в год.Однако территориальная схема мероприятий по реконструкции мусороперегрузочной станции не содержит.

По результатам проверки и.о. прокурора Владимирской области директору департамента природопользования и охраны окружающей среды принесён протест и внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.