В Коврове завершили реконструкцию парка экскаваторостроителей

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Реконструкция парка экскаваторостроителей проводилась в пять этапов, первый из них стартовал в 2018 году. На обновление этого общественного пространства направлено около 60 миллионов рублей.

В рамках озеленения территории взамен старых деревьев появились новые – туи, каштаны и остролистные клёны. Кроме того, в парке высажены кусты земляничного и махрового чубушника, нескольких видов барбариса, садовых гортензий, газонной травы.

На центральной аллее установлены новые лавочки, отремонтирован фонтан, заасфальтированы дорожки. Приведены в порядок сцена для проведения праздничных городских мероприятий, входные группы, парковое ограждение. Оборудованы роллердром, многофункциональная детская зона, площадка для игры в шахматы и многое другое.

Кроме того, в Парке экскаваторостроителей обустроена экспозиция «Патриот». Там выставлены образцы бронетехники: Т-80Б, БМП-1П, БРМ-1К, БРДМ-2, БТР-50ПУМ, БРЭМ-Ч, БМП-3, Т-72А, БМП-2. Рядом установлен бюст конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову.