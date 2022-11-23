В Собинке экс-главу ветеринарной станции осудили за превышение полномочий

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 23 ноября Собинский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю местной станции по борьбе с болезнями животных. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.

Суд установил, что экс-руководитель Собинской РайСББЖ разработал и утвердил 30 декабря 2016 и 25 декабря 2017 года прейскурант цен в отношении одной из организаций.

В результате цены оказались занижены, и ветстанция не получила с 1 января 2017 по 30 сентября 2018 года доход в сумме 16 миллионов 912 тысяч 686 рублей.

С учетом всех обстоятельств суд признал экс-главу ветеринарной станции виновным и приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей.