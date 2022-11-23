Во Владимирской области 87 населенных пунктов из-за погоды остались без света

Как сообщает администрация Владимирской области, в общей сложности перебои с электроснабжением были зафиксированы в 119 городах, селах и деревнях региона на 187 трансформаторах.

Таким образом, без света оказались 7500 человек и 76 различных социальных объектах на территориях Вязниковского, Муромского, Селивановского, Гороховецкого, Ковровского, Киржачского, Гусь-Хрустального, Судогодского и Суздальского районов.

В настоящее время без света остаются 87 населенных пунктах в шести районах. Специалисты продолжают работу по восстановлению сетей. Власти региона держат ситуацию по возобновлению подачи электроэнергии на особом контроле.