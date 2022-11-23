Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 ноября 2022 13:49

Во Владимирской области 87 населенных пунктов из-за погоды остались без света

Таковы последствия ледяного дождя
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация Владимирской области, в общей сложности перебои с электроснабжением были зафиксированы в 119 городах, селах и деревнях региона на 187 трансформаторах.

Таким образом, без света оказались 7500 человек и 76 различных социальных объектах на территориях Вязниковского, Муромского, Селивановского, Гороховецкого, Ковровского, Киржачского, Гусь-Хрустального, Судогодского и Суздальского районов.

В настоящее время без света остаются 87 населенных пунктах в шести районах. Специалисты продолжают работу по восстановлению сетей. Власти региона держат ситуацию по возобновлению подачи электроэнергии на особом контроле.