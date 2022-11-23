В Гороховце спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в службу «112» поступила информация о том,что на затоне Омлевский яр под лед провалился мужчина-рыболов.

На место происшествия тут же выехали сотрудники дежурной смены спасательной станции Гороховца Дмитрий Овсянников и Василий Быков. По прибытии на затон они обнаружили, что лед очень тонок, так что передвигаться по нему опасно.

Тогда при помощи спасательной доски они смогли вытащить на нее рыбака и переправить на берег.

На берегу к тому моменту уже поджидала бригада «скорой помощи», которая отвезла рыболова в больницу. К счастью, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

В МЧС напоминают, что пока выход на лед крайне опасен, и призывают воздерживаться от этого опасного занятия.