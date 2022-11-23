Во Владимире оператор салона связи незаконно получил детализацию звонков

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 21-летний молодой человек обвинялся в том, что в сентябре минувшего года, будучи специалистом офиса продаж одного из сотовых операторов незаконно воспользовался своим положением, и получил данные о соединениях одного из абонентских номеров.

В результате когда правда вскрылась, в мае 2022 года на парня возбудили уголовное дело за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации с использованием служебного положения.

С учетом всех обстоятельств Октябрьский районный суд Владимира признал его виновным и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.