В Суздальском районе из квартир строящегося дома украли газовые котлы

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска полиции Суздальского района на днях раскрыли кражу, совершенную из строящегося многоквартирного дома.

Информация о краже поступила стражам порядка 15 ноября. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что похититель взломал замки, пробрался в три квартиры и вытащил оттуда газовые котлы. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи был задержан 42-летний житель поселка Боголюбово, который сознался в преступлении и объяснил, что украденные котлы продал во Владимире.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, задержанного проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.