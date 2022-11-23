В Покрове поймали курьера с тремя килограммами наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Петушинский районный суд вынес приговор жителю Кирова. Установлено, что в июле этого года мужчина, подыскивая себе работу, нашел в интернете предложение о возможности заработка за перевозку определенного груза.

Мужчина заинтересовался предложением. «Работодатель» сообщил, что нужно забрать «товар» в Московской области, перевезти его в Кировскую область, где расфасовать на более мелкие партии, разложить в тайники, адреса которых сообщить нанимателю. За работу предлагали 100 тысяч рублей, а также возмещение транспортных расходов. Мужчина догадался, что речь идет о наркотиках, но несмотря на это, согласился.

Как сообщают в областной прокуратуре, мужчина получил ссылку с указанием координат места недалеко от города Покрова, где впоследствии забрал из тайника оптовую партию наркотиков, с которыми направился в Кировскую область.

В Покрове машину остановили сотрудниками полиции. Во время досмотра у него было изъято наркотическое средство «мефедрон» массой более 3 кг.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.