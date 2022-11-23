На улице Луначарского во Владимире появилась площадка для выгула собак

фото с сайта городской администрации

Практически закончено строительство площадки для выгула собак и занятий с ними на ул. Луначарского рядом с пересечением ее с ул. Усти-на-Лабе.

На участке площадью почти 1,5 тысячи кв. м. для выгула собак установлены малая и большая горки-лестницы, горка-мостик, брусья-лабиринт, трамплины, несколько барьеров, горизонтальная спираль, щит и кольца для прыжков собак. Оборудовано наружное освещение, по периметру площадка ограждена сетчатым забором с входной калиткой, который обеспечивает как безопасность людей, занимающихся с собаками, так и прохожих.

В планах энтузиастов-собачников — организация занятий с детьми-инвалидами с использованием канистерапии. Это разновидность лечения и реабилитации детей с использованием специально отобранных и обученных собак.

Благоустройство этой площадки продолжится — будет проведено озеленение, установят лавочки и урны. А сама площадка будет зонирована, чтобы, не мешая друг другу, здесь могли заниматься собаки разных пород и габаритов.

Напомним, что работы по созданию площадки для собак были инициированы депутатом владимирского горсовета Евгением Станчевым в рамках выполнения наказов избирателей. Общая сумма контракта составила 1 миллион 775 тысяч рублей.