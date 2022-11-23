В Вязниковском районе появилась акваферма по производству форели и толстолобика

Фото со страницы Игоря Игошина в ВК.

В деревне Федурники Вязниковского района местные бизнесмены открыли акваферму, где выращивают форель, толстолобика, белого амура и даже вьюна. Об этом у себя на странице в ВК сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

"Аграрии получили на развитие своего дела почти три миллиона рублей. Внутри фермы – шесть бассейнов. Здесь предусмотрен замкнутый цикл водоснабжения, многоступенчатая система фильтрации, ведётся постоянный контроль воды на уровень pH, отмечают температуру, обеспечивают правильным питанием", написал депутат.

Весной в хозяйстве запустили в бассейны около 300 килограммов 80 граммовых мальков форели. За полгода вес каждой рыбки достиг уже килограмма. Спрос на вязниковскую форель уже есть. Фермеры говорят, что у них есть заказы из Владимира и Нижнего Новгорода. Фермеры уже начали выращивать стерлядь, а в перспективе планируют разводить раков.