Во Владимирской области восстанавливают электричество, поврежденное из-за ледяного дождя

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Отвратительная погода во Владимирской области 22-23 ноября, когда мокрый снег сменился ледяным дождем, не могла не закончиться какими-либо ЧП.

Филиал "Владимирэнерго" сообщает что из-за непогоды и сильного ветра в ряде населенных пунктов региона произошли локальные отключения электричества из-за обрывов сетей 0,4-6-10 киловольт (кВ).

«К 22.00 22 ноября электроснабжение большей части потребителей было восстановлено. Усиление циклона с сильным ледяным дождём после 23.00 вызвало новые нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов преимущественно юго-восточной части региона. Бригады филиала «Владимирэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение», - сообщили в компании.