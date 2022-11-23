Женщину, по вине которой два китайских туриста упали с лошади в Суздале, не стали наказывать

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Рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, оказывавшей услуги верховой езды на лошадях в Суздале.

Было установлено, что женщина не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея навыков, опыта и необходимой квалификации в сфере катания людей на лошадях, оказывала за деньги эти услуги, которые не соответствовали требованиям безопасности.

Во время такой езды два человека не удержались в седле и упали с лошади, получив травмы. Женщине было предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В судебном заседании вину свою женщина признала, а также возместила потерпевшим причиненный ущерб. Те, в свою очередь, заявили ходатайство о прекращении уголовного дела.