Во Владимирской области 23 ноября коронавирус подтвержден у 28 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 23 ноября лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Ковровском и Суздальском районах, по 2 - в Муромском, Александровском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Петушинском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177427 случаев заболевания (49286 сл. в г. Владимире, 19185 сл. в Муромском, 20955 сл. в Ковровском, 6316 сл. в Петушинском, 8581 сл. в Кольчугинском, 10894 сл. в Александровском, 7199 сл. в Юрьев-Польском, 15708 сл. в Гусь-Хрустальном, 1729 сл. в Судогодском, 3557 сл. в Собинском, 1938 сл. в г. Радужный, 5778 сл. в Киржачском, 4033 сл. в Камешковском, 3265 сл. в Гороховецком, 4539 сл. в Меленковском, 6001 сл. в Вязниковском, 6169 сл. в Суздальском, 2294 сл. в Селивановском).