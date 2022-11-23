В Коврове устранили последствия аварии на теплосетях

иллюстративное фото Фото: Александр ЧЕРНЫХ

22 ноября в Коврове, на улице Муромской, возле котельной № 12 произошёл порыв трубопровода. На месте работали 2 аварийные бригады «Владимиртеплогаза» со всей необходимой техникой. Причиной аварии стал износ тепловой сети. Без горячей воды и отопления остались 50 жилых домов (6 450 жителей), 2 детских сада, 1 средняя школа, 1 спортшкола.

Работы по замене аварийного участка теплосети были завершены в 21 час. Горячую воду обещали дать в ночь на 23 ноября. Однако утром многие жители Коврова проснулись в холодных квартирах.

По словам губернатора Александра Авдеева, последствия аварии на теплосетях к утру полностью устранены. Но восстановление температурного режима занимает несколько часов.

- Теплоноситель должен набрать нужную температуру к полудню. К этому же времени должно прийти в норму горячее водоснабжение. Если в конкретных домах возникнут проблемы, обязательно сигнализируйте, - обратился глава региона к жителям Коврова.