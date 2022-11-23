На прошлой неделе во Владимирской области свиным гриппом заболели еще четыре человека

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 10420 человек с признаками ОРВИ, среди них 5422 ребёнка. Превышение эпидпорога по зарегистрировано по совокупному населению на 29,7%, в возрастных группах 7-14 лет – на 17,3%, 15 лет и старше - на 102,3%.

Во Владимире зарегистрировано 3935 обращений в лечебные учреждения, среди них 2284 ребенка. Эпидпорог превышен по совокупному населению на 34,7%, в возрастных группах 3-6 лет – на 3,7%, 7-14 лет – на 23,1% и 15 лет и старше на 69,5%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Собинском районе – 180,6, Владимире – 112,2, Гусь-Хрустальном районе – 102,8, Кольчугинском районе – 100,6, Юрьев-Польском районе - 100,3.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 210 исследований. Из положительных находок – 4 случая гриппа A(H1N1), а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы и баковирусы.