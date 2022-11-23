На пожаре в Великово погибли преподаватели Ковровской академии имени Дегтярева

Фото с сайта Ковровской академии имени Дегтярева

Ковровская академия имени Дегтярева опубликовала на сайте информацию о смерти преподавателей, супругов Ульяновых.

Профессор, доктор экономических наук Геннадий Владимирович Ульянов погиб на 74 году жизни. Он работал заведующим кафедрой менеджмента. Его супруга Валентина Григорьевна ушла из жизни на 72 году жизни. Она была доцентом кафедры гуманитарных наук академии, кандидатом исторических наук.

Прощание с ними состоится 25 ноября в 10 часов в селе Великово, Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. В 9 часов будет организован транспорт от главного корпуса КГТА.

Напомним, супруги погибли на пожаре 22 ноября. По предварительным данным, хозяева проснулись от дыма, но выбраться не успели. По данному факту проводится доследственная проверка. Дознаватели МЧС в качестве предварительной причины возгорания называют неисправность электропроводки.