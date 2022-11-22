Во Владимирской области выпустили 50 патриотичных матрешек Zоя и Vаля

Фото: фабрика "Владимиро-Суздальские узоры"

В Суздальском районе фабрика "Владимиро-Суздальские узоры" произвела партию патриотических матрешек с необычными именами Zоя и Vаля. Как говорят руководители фабрики, их начали производить с началом специальной военной операции. Впрочем, первая партия оказалась не очень большой - 50 штук.

По словам владелицы фабрики Софьи Черновой, эти изделия — ручная работа, а ближе к Новому году мастера планируют выпустить также и неваляшек с буквами Z и V.

На фабрике отметили, что матрешки стали очень популярны, а стоимость их варьируется в пределах 1300-1500 рублей. Сколько будут стоить неваляшки пока неизвестно.