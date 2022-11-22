В Коврове после пяти лет реконструкции открыт парк Экскаваторостроителей

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает администрация города Коврова, 21 ноября состоялась заключительная приемка парка на улице Абельмана, работы по реконструкции которого стартовали еще в 2018 году.

Реконструкцию разделили на пять этапов, в ходе которых заменили заборы, дорожки, отремонтировали сцену, посадили новые туи, каштаны и остролистные клены вместо старых деревьев, а также высадили кусты барбариса, гортензии, махрового чубушника и газонную траву.

На центральной аллее парка поставили новые лавочки, починили фонтан, закатали в асфальт дорожки. Тут же построили многофункциональную детскую зону, роллердром, площадку для игры в шахматы и другое.

Также здесь представлена экспозиция военной техники, включающая разные виды БМП, БТР, БРДМ и танков.

Подрядчики обещают, что конструкции прослужат не менее ста лет, а в мэрии добавили, что в следующем году здесь начнут работу игровые площадки, а также киоски с мороженым и кофе.